Все они установлены незаконно
Комитет градостроительной политики администрации Читы обратился к предпринимателям, осуществляющим незаконную эксплуатацию рекламных конструкций, принять меры к их демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Администрацией столицы Забайкалья выявлено 738 незаконных рекламных конструкций. В их числе 371 рекламная конструкция размещена на фасадах зданий, 269 рекламных объектов размещены с использованием опор контактной сети электротранспорта, фонарных столбов и опор линий электропередачи. Остальные незаконные конструкции представляют собой отдельно стоящие средства наружной рекламы.
В Чите хотят демонтировать более 700 рекламных конструкций
Бизнес, Фото:
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