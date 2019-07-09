09 Июля

08 Июля

Популярное

В Чите хотят демонтировать более 700 рекламных конструкций

В Чите хотят демонтировать более 700 рекламных конструкций
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Все они установлены незаконно

Комитет градостроительной политики администрации Читы обратился к предпринимателям, осуществляющим незаконную эксплуатацию рекламных конструкций, принять меры к их демонтажу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Администрацией столицы Забайкалья выявлено 738 незаконных рекламных конструкций. В их числе 371 рекламная конструкция размещена на фасадах зданий, 269 рекламных объектов размещены с использованием опор контактной сети электротранспорта, фонарных столбов и опор линий электропередачи. Остальные незаконные конструкции представляют собой отдельно стоящие средства наружной рекламы.
Чита демонтаж реклама
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Бизнес, 09.07.2019
Не предоставлять отпуск два года подряд запрещено
Житель Бурятии отсудила компенсацию у энергетиков
Житель Бурятии отсудила компенсацию у энергетиков
Бизнес, 09.07.2019
В Гусиноозёрске энергетики незаконно отключили свет в доме у должницы
В Улан-Удэ пенсионерка взыскала с банка миллион
В Улан-Удэ пенсионерка взыскала с банка миллион
Бизнес, 09.07.2019
Между банком и пенсионеркой был заключен договор купли-продажи простого векселя
В Бурятии большой сельхозучасток зарос травой
В Бурятии большой сельхозучасток зарос травой
Бизнес, 08.07.2019
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
В Улан-Удэ нашёлся инвестор на горнолыжный комплекс
В Улан-Удэ нашёлся инвестор на горнолыжный комплекс
Бизнес, 08.07.2019
Власти в который раз обещают появление в Улан-Удэ парка экстремальных видов спорта
Вакансия из Улан-Удэ попала в список самых дорогих на Дальнем Востоке
Вакансия из Улан-Удэ попала в список самых дорогих на Дальнем Востоке
Бизнес, 08.07.2019
Больше четверти соискателей работы из Бурятии готовы переехать
В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах
В Иркутске хотят вырубить лес в трёх микрорайонах
Бизнес, 05.07.2019
Вместо леса планируется строить многоэтажки
На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами
На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами
Бизнес, 05.07.2019
В «Сагаан Дали» выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм
Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
Региональный оператор установит в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров
Бизнес, 04.07.2019
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров
В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
В Бурятии торговки рыбой сами уничтожили её
Бизнес, 04.07.2019
Женщины торговали на трассе омулем и хариусом
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бурятия стала антилидером на Дальнем Востоке по давлению на бизнес
Бизнес, 03.07.2019
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^