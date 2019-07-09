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Житель Бурятии отсудила компенсацию у энергетиков

Житель Бурятии отсудила компенсацию у энергетиков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Гусиноозёрске энергетики незаконно отключили свет в доме у должницы

В Бурятии судебные приставы взыскали с энергетической компании компенсацию морального вреда в размере 7 500 рублей в пользу жительницы города Гусиноозёрск.

Из-за образовавшегося долга энергетики отключили дом абонента от электроснабжения без соответствующего уведомления. Посчитав действия поставщиков незаконными, отстаивать свои нарушенные права потребителя женщина отправилась в суд.

Суд признал действия поставщика незаконным. Кроме этого обязал возобновить подачу электроэнергии и взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 7500 рублей.

При определении размера компенсации суд принял во внимание вину ответчика в несоблюдении порядка введения ограничения потребления электроэнергии, а также требования разумности и справедливости.

В Селенгинском районном отделе судебных приставов были возбуждены два исполнительных производства имущественного и неимущественного характера. На сегодняшний день подача электричества возобновлена, компенсация морального вреда взыскана, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии. 
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