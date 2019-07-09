В Гусиноозёрске энергетики незаконно отключили свет в доме у должницы
В Бурятии судебные приставы взыскали с энергетической компании компенсацию морального вреда в размере 7 500 рублей в пользу жительницы города Гусиноозёрск.
Из-за образовавшегося долга энергетики отключили дом абонента от электроснабжения без соответствующего уведомления. Посчитав действия поставщиков незаконными, отстаивать свои нарушенные права потребителя женщина отправилась в суд.
Суд признал действия поставщика незаконным. Кроме этого обязал возобновить подачу электроэнергии и взыскать в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 7500 рублей.
При определении размера компенсации суд принял во внимание вину ответчика в несоблюдении порядка введения ограничения потребления электроэнергии, а также требования разумности и справедливости.
В Селенгинском районном отделе судебных приставов были возбуждены два исполнительных производства имущественного и неимущественного характера. На сегодняшний день подача электричества возобновлена, компенсация морального вреда взыскана, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Житель Бурятии отсудила компенсацию у энергетиков
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 09.07.2019
Между банком и пенсионеркой был заключен договор купли-продажи простого векселя
Он писал ей оскорбления «Вконтакте»
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора
Власти в который раз обещают появление в Улан-Удэ парка экстремальных видов спорта
Больше четверти соискателей работы из Бурятии готовы переехать
Бизнес, 07.07.2019
Колесо обозрения появилось в Ангарске
Вместо леса планируется строить многоэтажки
Прокуратура выявила нарушения
В «Сагаан Дали» выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм
В дело вмешалась прокуратура
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бурятии ООО «ЭкоАльянс» получил первую партию новых мусорных контейнеров
Женщины торговали на трассе омулем и хариусом
Пострадавшие от сильнейшего наводнения тулунцы получили 10 тонн продуктов
Бизнес, 03.07.2019
В правительстве Бурятии прошёл «круглый стол» по вопросу административного давления на бизнес
Бизнес, 03.07.2019
Общий вес курятины составит более 10 кг