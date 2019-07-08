Коллектора оштрафовали на 100 тысяч за оскорбления читинки

Он писал ей оскорбления «Вконтакте»



За оскорбительные сообщения читинке в социальной сети «Вконтакте» с требованием погасить долги новосибирский суд назначил наказание «чёрному» коллектору в виде штрафа. Его размер составил 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Забайкальскому краю.



Ранее к приставам обратилась жительница Читы, которая сообщила, что ей в социальной сети «Вконтакте» очень часто поступают сообщения оскорбительного характера от неизвестных лиц, с требованием оплатить задолженность в банке.



Сотрудники отдела правового обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП по заявлению пострадавшей гражданки провели административное расследование. Было установлено, что оскорбительные сообщения поступали от пользователя социальной сети с телефонного номера новосибирского предпринимателя. Данный гражданин оказывал информационные услуги в интересах микрокредитной организации ООО МКК «Финансовый компас», работающей под маркой «Деньги в руки».



По результатам проверки в отношении данного индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.57 КоАП РФ.



Суд назначил административный штраф в размере 100 тысяч рублей.



Справка:



За защитой своих прав при оказании неправомерного воздействия со стороны коллекторов при взыскании ими просроченной задолженности следует обращаться в федеральную службу судебных приставов с соответствующим заявлением.





