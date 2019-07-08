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Вакансия из Улан-Удэ попала в список самых дорогих на Дальнем Востоке

Вакансия из Улан-Удэ попала в список самых дорогих на Дальнем Востоке
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше четверти соискателей работы из Бурятии готовы переехать

Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии на hh.ru и подготовили подборку из 15 самых дорогих предложений Дальнего Востока. Первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.

- Большая часть данных вакансий – предложения, которые предлагают успешным кандидатам переехать в другой регион или страну. Это не значит, что у нас в регионе нет таких предложений, но когда кандидатов ищут в других городах, то зарплата указывается обычно чаще, чем в месте дислокации. Зачем? Чтобы подтолкнуть кандидата к положительному решению, привлечь больше соискателей. Тем более, что первое, на что смотрят кандидаты – это заработная плата, - комментирует Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.

Вторая причина, почему на Дальнем Востоке достаточно вакансий, предлагающих переезд, это отличная подготовка кадров. Например, со знанием иностранных языков.

Третья причина – высокая готовность к переезду. Это может быть и поиск лучшего места для работы и жизни, более высоких зарплат, мягкого климата.

- Если посмотреть по резюме дальневосточников, то в среднем 30% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43% соискателей. На втором месте к переезду готовы жители Якутии 37%. Чуть меньше, 35% - их в Магаданской области, 34% в Забайкальском крае. По 31% в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в республике Бурятия (29%), на Камчатке (28%) и Хабаровском крае 24%, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.



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