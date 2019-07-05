В Улан-Удэ оштрафовали руководителя пансионата для стариков

Прокуратура выявила нарушения



Улан-удэнский частный пансионат для престарелых и инвалидов «Супер Стар» нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности. Нарушения выявила прокурорская проверка.



- Во время контрольного мероприятия в помещении пансионата не было инструкции о порядке действий персонала на случай возникновения пожара, автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии, не было огнетушителей, наружная эвакуационная лестница не соответствовала требованиям пожарной безопасности, - сообщает прокуратура Бурятии.



Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм при приготовлении и хранении продуктов питания.



Руководитель пансионата привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на 22 тысячи рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

