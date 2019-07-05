Прокуратура выявила нарушения
Улан-удэнский частный пансионат для престарелых и инвалидов «Супер Стар» нарушал санитарно-эпидемиологические нормы и требования пожарной безопасности. Нарушения выявила прокурорская проверка.
- Во время контрольного мероприятия в помещении пансионата не было инструкции о порядке действий персонала на случай возникновения пожара, автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии, не было огнетушителей, наружная эвакуационная лестница не соответствовала требованиям пожарной безопасности, - сообщает прокуратура Бурятии.
Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм при приготовлении и хранении продуктов питания.
Руководитель пансионата привлечена к административной ответственности. Её оштрафовали на 22 тысячи рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ оштрафовали руководителя пансионата для стариков
Бизнес, Фото:
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