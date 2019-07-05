На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами

В «Сагаан Дали» выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм
В Северобайкальске судебные приставы на месяц приостановили деятельность кафе «Сагаан Дали».
Владелица кафе допустила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм при предоставлении услуг общественного питания.
- В заведении отсутствовали мясной и овощной цехи, в одном производственном помещении готовились и горячие, и холодные блюда. В помещении для приготовления пищи отсутствовала раковина для мытья рук, в морозильной камере находились замороженные продукты питания без отметок о времени и дате приготовления, - сообщила пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.
Кроме этого, всюду летали мухи, а у персонала отсутствовали медицинские книжки.
Северобайкальский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности заведения. Приставы опечатали двери кафе, о чем составлен соответствующий акт.
У администрации предприятия общепита есть 30 суток для того, чтобы исполнить решение суда и устранить опасность для здоровья посетителей.
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Бизнес, Фото:
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