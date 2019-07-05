На севере Бурятии прикрыли кафе с мухами

Бизнес, Фото: из архива

В «Сагаан Дали» выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм



В Северобайкальске судебные приставы на месяц приостановили деятельность кафе «Сагаан Дали».



Владелица кафе допустила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил и норм при предоставлении услуг общественного питания.



- В заведении отсутствовали мясной и овощной цехи, в одном производственном помещении готовились и горячие, и холодные блюда. В помещении для приготовления пищи отсутствовала раковина для мытья рук, в морозильной камере находились замороженные продукты питания без отметок о времени и дате приготовления, - сообщила пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.



Кроме этого, всюду летали мухи, а у персонала отсутствовали медицинские книжки.



Северобайкальский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности заведения. Приставы опечатали двери кафе, о чем составлен соответствующий акт.



У администрации предприятия общепита есть 30 суток для того, чтобы исполнить решение суда и устранить опасность для здоровья посетителей.



