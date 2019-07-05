В Бурятии незаконно отдали морг под ритуальные услуги

В дело вмешалась прокуратура



ООО «Ритуал-Сибирь» незаконно приватизировало помещение, являвшегося собственностью республики. Помещение расположено в здании республиканского патологоанатомического бюро министерства здравоохранения Бурятии.



По закону, объекты здравоохранения, предназначенные для обслуживания жителей, не могут быть приватизированы.



- Министерством имущественных и земельных отношений республики допущены нарушения закона при приватизации и отчуждении указанного помещения в собственность ООО «Камея», которое в последующем продало его ООО «Ритуал-Сибирь», - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании из незаконного владения нежилого помещения. Суд удовлетворил иск в полном объёме.



Решение не вступило в законную силу.

