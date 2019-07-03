Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции

- Наша задача сделать так, чтобы покупатели Республики по-новому взглянули на продукцию компании «Молоко Бурятии», - рассказывает Станислав Дубровских, коммерческий директор, - этому способствует новый дизайн, привлекательная цена, но самое главное – содержимое. Мы работаем на качество, которое определяется, прежде всего, свежим, экологически чистым молоком, которое мы собираем в районах республики. Поэтому наши продукты натуральные, вкусные и полезные.









- Молоко для нас является основным источником дохода. Заниматься молочным скотом хлопотно, но уже привыкли, - рассказывает Сотнич Антонина Норбоевна, управляющая СПК «Твороговский», Кабанский район. - На протяжении 10 лет сдаём молоко на переработку в «Молоко Бурятии», уже наши дети и внуки продолжают этим заниматься. Не всегда вовремя, конечно, производится оплата за молоко. Как поясняет руководство завода, зависит от продажи в магазинах, но по окончании сезона всегда деньги выплачивают. В новый сезон идем без долгов. Нас это устраивает. Хорошо, что горожане, жители Республики выбирают местную продукцию, поддерживают местно производителя и нас. А мы, а мы стараемся для горожан!









Кстати, именно продукция компании «Молоко Бурятии» отмечена многими наградами за качество, натуральность и экологичность. Среди особо значимых и важных наград – «100 Лучших товаров России», «Молочный успех», «Зеленая неделя в Берлине».

Сметана компании «Молоко Бурятии» однородная, в меру густая, имеет нежный кисломолочный запах. Для удобства покупателей представлена в стаканах с крышкой с массовой долей жира 15% и 20%.













- Сметана является визитной карточкой компании «Молоко Бурятии». Это традиционный продукт, технология которого вырабатывалась годами. Под влиянием времени менялся формат, внешний вид и объем упаковки, но неизменным оставалось и остается качество продукта! Именно сметана - тот продукт, который отражает основную миссию нашего производства – «свежая, натуральная, качественная и безопасная молочная продукция». Этих показателей нам удалось добиться благодаря приверженности традициям и внедрению инновационного пути развития, современных форм и новых технологий, - заключает коммерческий директор компании «Молоко Бурятии» Станислав Дубровских.









Как отмечают в компании, обновления коснулись не только внешнего вида упаковки, но и ценовой политики. Заходя в новый сезон, крупнейший молочный производитель Республики, предлагает торговым сетям глубокие скидки и акции. Торговые сети в свою очередь отмечают продукцию на полках «желтыми» ценниками со скидкой.По словам Станислава Дубровских, молочные продукты особенно полезны именно в летний период – они питательные, и биологически ценные. Так как летом коровы пасутся на свежем воздухе, едят сочную зеленую траву. Поэтому и молоко они дают богатое по своему составу. Из такого молока делается вкуснейшая сметана, мягкий творог, нежный снежок и освежающий кефир. Молоко на завод поставляют фермеры республики.В этом году на конкурс «100 Лучших Товаров России» компания «Молоко Бурятии» представит сметану «Край родимый». Сметана «Край родимый» - это высококачественный молочный продукт, который вырабатывается из натуральных сливок путем их сквашивания чистыми культурами лактококков и термофильных молочнокислых микроорганизмов.Компания «Молоко Бурятии» традиционно участвует в конкурсе Программы «100 лучших товаров России». Конкурс побуждает производителей повышать качество и конкурентоспособность продукции, расширять ассортиментный ряд, модернизировать производство, вводить новинки и инновации в производство, обмениваться опытом.Компания «Молоко Бурятии» работает с 1955 года и входит в число компаний-лидеров республики, объединяя в себе три завода: завод по переработке молока и выпуску молочной продукции в Улан-Удэ и два сыродельных завода в районах республики. В компании «Молоко Бурятии» работают более 200 сотрудников. Предприятие производит все виды молочной продукции. Качество продукции отмечено десятками высших наград российских и международных выставок в том числе «100 лучших товаров России», «Молочный успех», «Зеленая неделя в Берлине».