В Чите построят приют для бездомных животных

2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите



Приют для временного содержания животных будет включать комплекс помещений: вольеры для содержания собак и кошек, карантинную зону, ветеринарную клинику, зооаптеку, территорию для выгула и дрессировки животных, объект утилизации животных и крематорий, хозяйственный блок и пр. Строительство будет проходить в несколько этапов, сообщает пресс-служба минсельхоза Забайкальского края.



Мэрия готова предоставить земельный участок для строительства центра временного содержания животных по улице Ковыльная. Однако на сегодняшний день не определено юридическое лицо, на которое будет оформлен участок и в последующем могло бы стать заказчиком проекта.



После того, как будет сформирована нормативная база, проектная компания приступит к разработке проектно-сметной документации. Затем до конца 2019 года архитектурно-планировочное задание необходимо представить на рассмотрение губернатору Забайкальского края, который примет соответствующее решение. Представителям общественности было рекомендовано подготовить свои предложения по строительству приюта.



Так, защитники животных высказали мнение, что в составе будущего центра необходимо предусмотреть помещение гостиницы для тех животных, владельцы которых уезжают в отпуска.





