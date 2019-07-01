Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права

Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации



В Ангарске представитель фирмы, занимающейся реализацией автосигнализаций, поблагодарил старшего оперуполномоченного полиции Дмитрия Балбина, который защитил авторские права, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Предприниматель пояснил, что на протяжении долгого времени не мог разрешить конфликт с компанией, которая выдавала свою продукцию под их торговой маркой.



Во время проверок контрафактная продукция решениями судов была конфискована, а правонарушителей привлекли к административной ответственности за производство товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.



- Благодаря профессионализму и ответственному отношению к работе сотрудников полиции, в частности Дмитрия Балбина, были успешно проведены мероприятия по изъятию нелегальной продукции, а мои авторские права были защищены, - написал автор обращения.

