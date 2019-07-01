ООО «Золто» оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в Заиграевском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Золто» нарушало закон о противодействии коррупции.
В ноябре 2018 года общество заключило трудовой договор о приёме на работу генеральным директором женщины, ранее являвшейся госслужащей.
По закону, на прежнее место работы необходимо отправить уведомление о заключении трудового договора в установленный законом срок. Однако компанией этого сделано не было.
Юридическое лицо ООО «Золто» оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
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