В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон о защите прав инвалидов.
На автомобильной стоянке вблизи продовольственного магазина «Барис» места для машин людей с инвалидностью не выделены дорожной разметкой, отсутствует дорожный знак «Инвалиды».
Директору общества с ограниченной ответственностью «Барис-Продукты» внесено представление, которое удовлетворено, машино-места выделены дорожной разметкой, установлен дорожный знак «Инвалиды». Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Бригадир организации привлечен к административной ответственности. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На парковке перед магазином «Барис» в Бурятии не было мест для инвалидов
Бизнес, Фото:
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