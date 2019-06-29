На парковке перед магазином «Барис» в Бурятии не было мест для инвалидов

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии нарушали закон о защите прав инвалидов.



На автомобильной стоянке вблизи продовольственного магазина «Барис» места для машин людей с инвалидностью не выделены дорожной разметкой, отсутствует дорожный знак «Инвалиды».



Директору общества с ограниченной ответственностью «Барис-Продукты» внесено представление, которое удовлетворено, машино-места выделены дорожной разметкой, установлен дорожный знак «Инвалиды». Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



Бригадир организации привлечен к административной ответственности. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.