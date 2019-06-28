В Бурятии компания высадила картошку с нарушениями

ООО «Здоровое питание» выдано предписание



Как выяснила проверка, проведённая специалистами Россельхознадзора, ООО «Здоровое питание» в Мухоршибирском районе Бурятии с нарушениями высадило картошку.



- Сортовой и семенной контроль семян картофеля не проводился. На высаженный на площади 120 гектаров семенной картофель урожая 2018 года общим весом 360 тонн отсутствуют документы, удостоверяющие сортовые и посадочные качества, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении должностных лиц возбуждено административное дело. ООО «Здоровое питание» выдано предписание об устранении нарушений.

