ООО «Здоровое питание» выдано предписание
Как выяснила проверка, проведённая специалистами Россельхознадзора, ООО «Здоровое питание» в Мухоршибирском районе Бурятии с нарушениями высадило картошку.
- Сортовой и семенной контроль семян картофеля не проводился. На высаженный на площади 120 гектаров семенной картофель урожая 2018 года общим весом 360 тонн отсутствуют документы, удостоверяющие сортовые и посадочные качества, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностных лиц возбуждено административное дело. ООО «Здоровое питание» выдано предписание об устранении нарушений.
В Бурятии компания высадила картошку с нарушениями
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