Нарушения были выявлены в торговом центре «Метр»
В торговом центре «Метр» в Иркутске были выявлены нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности. Прокурор района в адрес лица, ответственного за пожарную безопасность, внёс представление об устранении нарушений закона. Оно рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены. В том числе смонтирована система автоматической пожарной сигнализации объекта. Виновный привлечён к дисциплинарной ответственности.
Также должностное лицо привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 6 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В торговом центре в Иркутске устранили нарушения пожарной безопасности
Бизнес, Фото:
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