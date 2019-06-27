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В Кабанске пройдёт районный «Сурхарбан»

В Кабанске пройдёт районный «Сурхарбан»
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Игры состоятся в местности «Экоквартал»

29 июня в местности «Экоквартал» села Кабанска пройдёт районный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан». Игры начнутся в 10 часов утра торжественным открытием. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.

Состоятся соревнования по футболу, волейболу, национальной борьбе, стрельбе из национального лука, городошному спорту, гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. Также зрители увидят скачки и легкоатлетическую эстафету.
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