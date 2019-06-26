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В Бурятии проверят всех лесозаготовителей

В Бурятии проверят всех лесозаготовителей
Бизнес, 
Также в Бурятии проверят все пункты отгрузки леса и жителей, заготавливающих древесину для себя

В Бурятии проверят всех лесопользователей и все пункты отгрузки древесины, а также жителей, которые заготовили древесину для собственных нужд. Решение об этом было принято на комиссии по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины и её оборота. Заседание провёл зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

С начала 2019 года в Бурятии проведено более 9,8 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено более 1,9 тысяч нарушений лесного законодательства. Объём незаконно заготовленной древесины составил около 31 тыс куб м. Общая сумма ущерба составила 308,7 млн рублей.

В отношении правонарушителей возбуждено 435 уголовных дел К уголовной ответственности уже привлечено 150 человек.

Оперативные группы республиканского агентства лесного хозяйства патрулируют леса.

- Выявлено 174 пункта приёма и отгрузки древесины, осуществляющих деятельность без постановки на учёт в минприроды Бурятии. Информация для принятия мер направлена в органы прокуратуры, органы МВД, Бурприроднадзор, - сообщил заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Ставников.

Функции по постановке на учёт пунктов приема и отгрузки древесины, принятию соответствующей отчетности, контролю за их деятельностью будут переданы республиканскому агентству лесного хозяйства. Пока этим занимается минприроды Бурятии.

Однако зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской считает, что принимаемые меры с незаконными рубками недостаточными. По итогам совещания принято решение усилить работу по выявлению незарегистрированных пунктов приёма и отгрузки древесины, контролю за легализацией трудовых отношений в лесной отрасли.

- Со 2 июля по скользящему графику буду лично выезжать в районы, в каждое лесничество и проверять работу пунктов приёма-отгрузки древесины. Все 370 лесных инспекторов должны работать совместно с Республиканским агентством лесного хозяйства. Должна быть организована работа с каждым районом индивидуально. Обязательно надо прорабатывать вопросы с муниципальными комиссиями и с главами районов. В районах находится малое количество пунктов приема-отгрузки древесины, которые действительно работают по существующим правилам. В большинстве пунктов нет легализации рабочих мест. В ходе проверки будут приняты жёсткие меры ко всем, кто не соблюдает законодательство, - заявил Петр Мордовской.

Главам муниципальных образований рекомендовано сформировать рабочие группы при комиссиях по профилактике и пресечению незаконной заготовки и оборота древесины на территории муниципального образования. В их состав войдут представители всех заинтересованных ведомств района и МВД. Их задача - мониторить целевое использование древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

- Что касается древесины, заготовленной для собственных нужд по договорам купли-продажи. Здесь более 2/3 древесины ушла на отчуждение, которая запрещена Лесным кодексом. У жителей отсутствует информация об отведённой древесине. Считаю, что предпринимаемые меры по дискриминализации лесной отрасли со стороны всех заинтересованных ведомств недостаточны. Требую принятия дополнительных решений и реализации поставленных задач, - подчеркнул Петр Мордовской.

лесозаготовка правительство республики
 
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