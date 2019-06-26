В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян

В мае 2019 года в Иркутскую область из Самары поступила крупная партия семян суданской травы. Семенами собирались засеять поля в качестве кормовых культур.
Однако при проведении лабораторного исследования в продукции обнаружили карантинный объект – повилику, представляющую угрозу для сельского хозяйства. Объём заражённой партии составил 26 тонн.
Владельцу выдано предписание об обеззараживании, переработке или уничтожении семян. Была просеяна большая часть материала, что подтвердили отрицательные результаты повторных проб. Порядка 5 тонн оставшегося заражённого материала были предназначены для уничтожения.
Сегодня в присутствии контролирующих органов и СМИ в специально оборудованной печи были сожжены десятки мешков с повиликой.
- Таким образом, ответственные действия собственника заражённой продукции под оперативным контролем со стороны управления Россельхознадзора не позволили распространиться повилике на территории целого региона, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.