26 Июня

25 Июня

Популярное

В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян

В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян
Бизнес, 
Опасную продукцию уничтожили в специальной печи

В мае 2019 года в Иркутскую область из Самары поступила крупная партия семян суданской травы. Семенами собирались засеять поля в качестве кормовых культур.

Однако при проведении лабораторного исследования в продукции обнаружили карантинный объект – повилику, представляющую угрозу для сельского хозяйства. Объём заражённой партии составил 26 тонн.



Владельцу выдано предписание об обеззараживании, переработке или уничтожении семян. Была просеяна большая часть материала, что подтвердили отрицательные результаты повторных проб. Порядка 5 тонн оставшегося заражённого материала были предназначены для уничтожения.

Сегодня в присутствии контролирующих органов и СМИ в специально оборудованной печи были сожжены десятки мешков с повиликой.

- Таким образом, ответственные действия собственника заражённой продукции под оперативным контролем со стороны управления Россельхознадзора не позволили распространиться повилике на территории целого региона, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

семена Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян
В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян
Бизнес, 26.06.2019
Опасную продукцию уничтожили в специальной печи
В Бурятии насчитали 14 инновационных организации
В Бурятии насчитали 14 инновационных организации
Бизнес, 26.06.2019
В 2018 году число организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и занимающихся инновационной деятельностью, в Бурятии сохранилось на уровне прошлого года
«Управляшку» в Улан-Удэ оштрафовали за запущенные подъезды
«Управляшку» в Улан-Удэ оштрафовали за запущенные подъезды
Бизнес, 26.06.2019
Ремонта лестничных клеток не было пять лет
В Иркутске подрядчика обязали переделать некачественную дорогу
В Иркутске подрядчика обязали переделать некачественную дорогу
Бизнес, 25.06.2019
Нарушения выявила еженедельная проверка специалистов
В магазине в Бурятии хранили вместе конфеты и окорочка
В магазине в Бурятии хранили вместе конфеты и окорочка
Бизнес, 25.06.2019
Также в морозилке не было прибора учёта температуры
В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-госслужащего
В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-госслужащего
Бизнес, 25.06.2019
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Бизнес, 25.06.2019
В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции
«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт
«Да, печально получилось»: В Улан-Удэ поплыл асфальт
Бизнес, 25.06.2019
Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года
В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
Бизнес, 24.06.2019
Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей
Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор
Умершей улан-удэнке выставили счёт за мусор
Бизнес, 24.06.2019
Бурятский омбудсмен обратилась к региональному мусорному оператору
Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару
Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару
Бизнес, 24.06.2019
Если помещение перегрелось, рабочий день сокращается
В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
В Бурятии хоринцы начали борьбу против «МТК-Дженькей»
Бизнес, 24.06.2019
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^