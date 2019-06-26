В Иркутске сожгли 5 тонн заражённых семян

Однако при проведении лабораторного исследования в продукции обнаружили карантинный объект – повилику, представляющую угрозу для сельского хозяйства. Объём заражённой партии составил 26 тонн.









В мае 2019 года в Иркутскую область из Самары поступила крупная партия семян суданской травы. Семенами собирались засеять поля в качестве кормовых культур.Владельцу выдано предписание об обеззараживании, переработке или уничтожении семян. Была просеяна большая часть материала, что подтвердили отрицательные результаты повторных проб. Порядка 5 тонн оставшегося заражённого материала были предназначены для уничтожения.Сегодня в присутствии контролирующих органов и СМИ в специально оборудованной печи были сожжены десятки мешков с повиликой.- Таким образом, ответственные действия собственника заражённой продукции под оперативным контролем со стороны управления Россельхознадзора не позволили распространиться повилике на территории целого региона, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.