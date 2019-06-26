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В Бурятии насчитали 14 инновационных организации

В Бурятии насчитали 14 инновационных организации
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2018 году число организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и занимающихся инновационной деятельностью, в Бурятии сохранилось на уровне прошлого года

Всего насчитается 14 таких организаций. Об этом сообщили в Бурятстате.

- Активно внедрялись инновационные процессы в таких видах экономической деятельности, как деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (25 % от обследованных организаций по этому виду экономической деятельности), производство прочих транспортных средств и оборудования (18,2 %), научные исследования и разработки (13,3 %), деятельность в сфере телекоммуникаций (9,1 %), - поясняют в Бурятстате. – Среди различных видов инновационной деятельности организаций наибольшую долю занимали процессы, связанные с приобретением машин и оборудования (осуществляли 30,8 % инновационно-активных организаций), приобретением программных средств (15,4 %), дизайном (15,4 %), прочими видами инновационной деятельности (30,8 %).

В 2018 году затраты на технологические инновации составили 4,2 млн. рублей (в 2,7 раз больше, чем в 2017 году). Основным источником финансирования инновационной деятельности по-прежнему оставалось самофинансирование.

- В общей структуре затрат на технологические инновации 70,2 % приходилось на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов, 24,4 % – на приобретение машин и оборудования, - отмечают в Бурятстате.
инновации
 
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