«Управляшку» в Улан-Удэ оштрафовали за запущенные подъезды

Ремонта лестничных клеток не было пять лет



В жилинспекцию обратился собственник многоквартирного дома № 28 «а» по улице Буйко в Улан-Удэ. Он заявил, что более пяти лет не ремонтируют подъезды.



- Управлением проведена внеплановая проверка по указанным доводам, в ходе которой выявлены нарушения. Управляющей организации выдано предписание о проведении текущего ремонта лестничных клеток: покраска, побелка стен и потолков, - сообщает управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ.



Управляющую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.



После проверки подъезды привели в порядок.

