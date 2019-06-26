Ремонта лестничных клеток не было пять лет
В жилинспекцию обратился собственник многоквартирного дома № 28 «а» по улице Буйко в Улан-Удэ. Он заявил, что более пяти лет не ремонтируют подъезды.
- Управлением проведена внеплановая проверка по указанным доводам, в ходе которой выявлены нарушения. Управляющей организации выдано предписание о проведении текущего ремонта лестничных клеток: покраска, побелка стен и потолков, - сообщает управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ.
Управляющую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
После проверки подъезды привели в порядок.
«Управляшку» в Улан-Удэ оштрафовали за запущенные подъезды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушения выявила еженедельная проверка специалистов
Также в морозилке не было прибора учёта температуры
Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Спор разыгрался из-за трёх рублей
В дело вмешалась прокуратура
В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции
Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года
Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бурятский омбудсмен обратилась к региональному мусорному оператору
Если помещение перегрелось, рабочий день сокращается
Нарушителю выдано предписание
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек
Сооружения установил бизнесмен
Бизнес, 21.06.2019
Бурятский лес будет прямиком отправляться в Сюйчжоу
Бизнес, 21.06.2019
Небезопасную продукцию уничтожат