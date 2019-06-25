В Бурятии с нарушением трудоустроили экс-госслужащего

Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в Муйском районе Бурятии ООО «Икибзяк» заключило трудовой договор с бывшим госслужащим. Однако в срок, как того требует закон, не была направлена информация о заключении с ним трудового договора по прежнему месту работы.
Генеральному директору общества внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
Предприятие привлечено к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего и оштрафовано на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Бизнес, Фото:
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