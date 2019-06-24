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23 Июня

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В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»

В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей

В магазине города Усть-Кут в Иркутской области без соответствующих разрешений торговали спортивной одеждой и обувью, маркированной товарными знаками «Adidas», «Reebok» «Nike». Всего обнаружено и изъято 278 единиц контрафактной продукции. Ущерб правообладателями от незаконного использования товарных знаков оценён более чем в 1,5 миллиона рублей.

Индивидуального предпринимателя признали виновным по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб».

С учётом признания вины и способствования раскрытию преступления подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
контрафактная продукция
 
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