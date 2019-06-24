Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей
В магазине города Усть-Кут в Иркутской области без соответствующих разрешений торговали спортивной одеждой и обувью, маркированной товарными знаками «Adidas», «Reebok» «Nike». Всего обнаружено и изъято 278 единиц контрафактной продукции. Ущерб правообладателями от незаконного использования товарных знаков оценён более чем в 1,5 миллиона рублей.
Индивидуального предпринимателя признали виновным по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб».
С учётом признания вины и способствования раскрытию преступления подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»
Бизнес, Фото:
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