В Иркутской области продавали поддельные «Adidas», «Reebok» «Nike»

Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей



В магазине города Усть-Кут в Иркутской области без соответствующих разрешений торговали спортивной одеждой и обувью, маркированной товарными знаками «Adidas», «Reebok» «Nike». Всего обнаружено и изъято 278 единиц контрафактной продукции. Ущерб правообладателями от незаконного использования товарных знаков оценён более чем в 1,5 миллиона рублей.



Индивидуального предпринимателя признали виновным по статье «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб».



С учётом признания вины и способствования раскрытию преступления подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

