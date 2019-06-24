Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару

Если помещение перегрелось, рабочий день сокращается



Роструд напомнил работодателям об условиях труда в жару. В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счёт кондиционирования. Также сотрудникам необходимо давать возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.



Если же в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа.



При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, рабочий день сокращается при температуре 26,5-27,5 градусов.

