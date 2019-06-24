Нарушителю выдано предписание
В магазине посёлка Таксимо Муйского района Бурятии торговали куриной продукцией без документов. Нарушения выявили во время внеплановой проверки специалисты Россельхознадзора.
В морозильных камерах торгового павильона хранилось семь килограммов тушек цыплят-бройлеров и один килограмм куриной печени без ветеринарных документов.
В отношении нарушителя возбуждено дело об административной ответственности, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В магазине на севере Бурятии продавали курятину без документов
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