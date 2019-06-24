В магазине на севере Бурятии продавали курятину без документов

Нарушителю выдано предписание



В магазине посёлка Таксимо Муйского района Бурятии торговали куриной продукцией без документов. Нарушения выявили во время внеплановой проверки специалисты Россельхознадзора.



В морозильных камерах торгового павильона хранилось семь килограммов тушек цыплят-бройлеров и один килограмм куриной печени без ветеринарных документов.



В отношении нарушителя возбуждено дело об административной ответственности, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

