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В магазине на севере Бурятии продавали курятину без документов

В магазине на севере Бурятии продавали курятину без документов
Бизнес, 
Нарушителю выдано предписание

В магазине посёлка Таксимо Муйского района Бурятии торговали куриной продукцией без документов. Нарушения выявили во время внеплановой проверки специалисты Россельхознадзора.

В морозильных камерах торгового павильона хранилось семь килограммов тушек цыплят-бройлеров и один килограмм куриной печени без ветеринарных документов.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административной ответственности, выдано предписание, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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