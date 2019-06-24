Сооружения установил бизнесмен
На Байкале в Бурятии на расстоянии 26 метров от береговой линии озера индивидуальный предприниматель построил баню (парную), помещение с печным отоплением для отдыха гостей и биотуалет. Нарушение выявила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Бизнесмену участок озера в установленном порядке не передавался, договор водопользования отсутствовал, с органами Росрыболовства данная деятельность согласована не была.
- Таким образом, предпринимателем самовольно осуществлялось коммерческое использование бани в акватории озера Байкал и оценка негативного воздействия указанной деятельности на уникальную экосистему озера Байкал не проводилась, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В суд направлен иск о запрете деятельности индивидуального предпринимателя по организации бани, помещения с печным отоплением, биотуалета в акватории озера Байкал, а также об освобождении самовольно занятого участка озера от этих объектов.
Суд удовлетворил иск в полном объёме. На сегодня решение суда бизнесмен уже исполнил, сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
На берегу Байкала в Бурятии незаконно поставили баню и биотуалет
Бизнес, Фото:
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