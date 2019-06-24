На берегу Байкала в Бурятии незаконно поставили баню и биотуалет

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Сооружения установил бизнесмен



На Байкале в Бурятии на расстоянии 26 метров от береговой линии озера индивидуальный предприниматель построил баню (парную), помещение с печным отоплением для отдыха гостей и биотуалет. Нарушение выявила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



Бизнесмену участок озера в установленном порядке не передавался, договор водопользования отсутствовал, с органами Росрыболовства данная деятельность согласована не была.



- Таким образом, предпринимателем самовольно осуществлялось коммерческое использование бани в акватории озера Байкал и оценка негативного воздействия указанной деятельности на уникальную экосистему озера Байкал не проводилась, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



В суд направлен иск о запрете деятельности индивидуального предпринимателя по организации бани, помещения с печным отоплением, биотуалета в акватории озера Байкал, а также об освобождении самовольно занятого участка озера от этих объектов.



Суд удовлетворил иск в полном объёме. На сегодня решение суда бизнесмен уже исполнил, сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

