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На берегу Байкала в Бурятии незаконно поставили баню и биотуалет

На берегу Байкала в Бурятии незаконно поставили баню и биотуалет
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Сооружения установил бизнесмен

На Байкале в Бурятии на расстоянии 26 метров от береговой линии озера индивидуальный предприниматель построил баню (парную), помещение с печным отоплением для отдыха гостей и биотуалет. Нарушение выявила Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Бизнесмену участок озера в установленном порядке не передавался, договор водопользования отсутствовал, с органами Росрыболовства данная деятельность согласована не была.

- Таким образом, предпринимателем самовольно осуществлялось коммерческое использование бани в акватории озера Байкал и оценка негативного воздействия указанной деятельности на уникальную экосистему озера Байкал не проводилась, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В суд направлен иск о запрете деятельности индивидуального предпринимателя по организации бани, помещения с печным отоплением, биотуалета в акватории озера Байкал, а также об освобождении самовольно занятого участка озера от этих объектов.

Суд удовлетворил иск в полном объёме. На сегодня решение суда бизнесмен уже исполнил, сообщили в Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Байкал природоохранное законодательство
 
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