В Иркутске оштрафовали охрану здания правительства

Охранник не пустил в правительство сотрудника прокуратура



В Иркутске суд оштрафовал охранное агентство здания правительства Иркутской области. Штраф составил 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.



В феврале 2019 года сотрудник прокуратуры прибыл в здание правительства для участия в личном приёме граждан в режиме видеоконференцсвязи, проводимом полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Охранник на входе не впустил сотрудника прокуратуры, несмотря на предъявленное служебное удостоверение. Охранник потребовал выписать одноразовый электронный пропуск.



- Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», должностные лица прокуратуры при предъявлении служебного удостоверения могут беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в данном Законе. Также согласно закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении их деятельности, - поясняют в суде.



Постановление суда о штрафе в 50 тысяч не обжаловалось и вступило в законную силу.



