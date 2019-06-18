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В Иркутске оштрафовали охрану здания правительства

В Иркутске оштрафовали охрану здания правительства
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Охранник не пустил в правительство сотрудника прокуратура

В Иркутске суд оштрафовал охранное агентство здания правительства Иркутской области. Штраф составил 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

В феврале 2019 года сотрудник прокуратуры прибыл в здание правительства для участия в личном приёме граждан в режиме видеоконференцсвязи, проводимом полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе. Охранник на входе не впустил сотрудника прокуратуры, несмотря на предъявленное служебное удостоверение. Охранник потребовал выписать одноразовый электронный пропуск.

- Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации», должностные лица прокуратуры при предъявлении служебного удостоверения могут беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в данном Законе. Также согласно закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», частным охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении их деятельности, - поясняют в суде.

Постановление суда о штрафе в 50 тысяч не обжаловалось и вступило в законную силу.

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