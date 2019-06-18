Байкальскую индустриальную компанию правомерно не допустили к торгам на строительство стадиона
Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «Байкальская индустриальная компания» на отказ в допуске к аукциону на строительство универсального спортивного комплекса в селе Кижинга. Начальная стоимость контракта 44,3 млн рублей.
Как установил антимонопольный орган, компания в своей заявке указала показатели морозостойкости бетона, не соответствующие предложенной марке. Таким образом, решение аукционной комиссии по недопуску участника, предоставившего недостоверную информацию, является обоснованным, сообщает пресс-служба УФАС.
Бурятское УФАС рассмотрело жалобу по аукциону на спорткомплекс
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