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В Улан-Удэ обжалуют конкурс на ремонт школьного стадиона

В Улан-Удэ обжалуют конкурс на ремонт школьного стадиона
Бизнес,  Фото:pixabay.com
10 июня в Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «Строй Монтаж»

Жалоба касается положения документации открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона средней образовательной школы № 9 Улан-Удэ.

Заявитель не согласен с разработанным заказчиком порядком оценки заявок на участие в конкурсе. Считает, что применение такой оценки заявок приведет к тому, что все участники закупки получат высшие баллы. Таким образом, в любом случае выиграет тот участник, который первый подал заявку.

Рассмотрение жалобы состоится 20 июля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
УФАС стадион
 
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