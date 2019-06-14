10 июня в Бурятское УФАС поступила жалоба ООО «Строй Монтаж»
Жалоба касается положения документации открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту стадиона средней образовательной школы № 9 Улан-Удэ.
Заявитель не согласен с разработанным заказчиком порядком оценки заявок на участие в конкурсе. Считает, что применение такой оценки заявок приведет к тому, что все участники закупки получат высшие баллы. Таким образом, в любом случае выиграет тот участник, который первый подал заявку.
Рассмотрение жалобы состоится 20 июля, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Улан-Удэ обжалуют конкурс на ремонт школьного стадиона
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