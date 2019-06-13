В УФАС поступила жалоба на аукцион по поставке сварочного оборудования для Бурятского республиканского индустриального техникума
Антимонопольный орган выявил нарушения в документации к закупке.
Описывая требования к товару, заказчик прямо указал производителя оборудования Kemppi, запретив участникам закупки поставлять аналогичный товар других производителей и тем самым сузив круг потенциальных участников аукциона.
Законодательством предусмотрены случаи, когда исключается возможность поставки эквивалентного товара – например, при приобретении расходных материалов или запасных частей, что неприменимо к оспоренной закупке.
Техникуму придётся вносить изменения в документацию к аукциону и продлевать сроки приёма заявок, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
Бурятский техникум незаконно заказал оборудование конкретной марки
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