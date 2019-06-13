Бурятский техникум незаконно заказал оборудование конкретной марки

В УФАС поступила жалоба на аукцион по поставке сварочного оборудования для Бурятского республиканского индустриального техникума



Антимонопольный орган выявил нарушения в документации к закупке.



Описывая требования к товару, заказчик прямо указал производителя оборудования Kemppi, запретив участникам закупки поставлять аналогичный товар других производителей и тем самым сузив круг потенциальных участников аукциона.



Законодательством предусмотрены случаи, когда исключается возможность поставки эквивалентного товара – например, при приобретении расходных материалов или запасных частей, что неприменимо к оспоренной закупке.



Техникуму придётся вносить изменения в документацию к аукциону и продлевать сроки приёма заявок, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

