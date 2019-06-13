Фермерам хотят разрешить строить дома рядом с местом работы
Законопроект, разрешающий фермерам строить жилье для своих семей на землях сельхозназначения, рассматривают сенаторы. Недавно проект закона рассмотрел и поддержал комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Об этом сообщил член комитета, сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын. По его словам, этот законопроект «очень важный и долгожданный для фермеров».
- Законопроектом предлагается разрешить строительство одного жилого дома, не выше трёх этажей, жилой площадью не более 600 кв. метров. Закон призван стимулировать развитие семейных фермерских хозяйств, улучшить условия их жизни, производства, эффективнее использование земли, - сообщил Наговицын.
Продажа такого дома будет возможна только в составе всего имущества фермерского хозяйства, таким образом, скрытый перевод сельхозземель в земли ИЖС будет невозможен.
Наговицын: Фермерам разрешат строить жильё на землях сельхозназначения
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