В Краснокаменске суд приостановил деятельность металлургической компании в связи с нарушениями радиационной безопасности
В прокуратуру поступила информация из органов внутренних дел информации о наличии на производстве ООО «Краснокаменская металлургическая компания Синлунь» локальных источников загрязнения с гамма и бета-излучением. Эта организация имеет ремонтно-механический завод, на котором хранит, перерабатывает и реализует лом чёрных металлов, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
По результатам лабораторных исследований и испытаний выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, на предприятии обнаружено два локальных источника гамма-излучения, установлено превышение мощности дозы гамма-излучения в производственном здании. Кроме того, у общества отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение на санитарно-защитную зону предприятия и на предельно-допустимые выбросы предприятия, а также ряд других документов.
Прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушений по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Краснокаменский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности компании.
Помещения опечатаны судебными приставами.
Кроме того, прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении допущенных нарушений и возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией».
В Забайкалье приостановили работу компании из-за радиации
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