Бизнесвумен Бурятии скрыла валютную выручку на 17 миллионов

Возбуждено уголовное дело



В Бурятии директор одной из коммерческих организаций подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в российской валюте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.



По версии следствия, с июля 2017 года по май 2018 года 48-летняя женщина экспортировала из России в Китайскую Народную Республику через железнодорожный пункт пропуска Наушки в адрес трёх нерезидентов обрезной пиломатериал на сумму свыше 37 миллионов рублей.



- Срок поступления денежных средств в валюте Российской Федерации по данным поставкам на счёт резидента истёк апреле 2019 года, однако валютная выручка в размере 17 миллионов рублей, подлежащая перечислению на счёт в банк от контрагентов, не поступила, - уточняют в следственном управлении на транспорте.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

