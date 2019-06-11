В Бурятии не удалось оспорить торги на ремонт школы

Начальная стоимость контракта – 20 миллионов



Бурятское УФАС России признало необоснованными жалобы ООО «СтройСервис» и ООО «СтроЭкс» на действия аукционной комиссии заказчика Можайской средней общеобразовательной школы и республиканского агентства по государственным закупкам.



Компании оспоривали отказ в допуске к аукциону на капитальный ремонт школы с начальной стоимостью контракта 20,52 млн рублей.



По итогам рассмотрения жалоб специалисты пришли к выводу о правомерности решения аукционной комиссии. В заявках компаний отсутствовала необходимая заказчику информация о характеристиках фанеры, используемой при ремонтных работах, сообщает Бурятское УФАС.









