Начальная стоимость контракта – 20 миллионов
Бурятское УФАС России признало необоснованными жалобы ООО «СтройСервис» и ООО «СтроЭкс» на действия аукционной комиссии заказчика Можайской средней общеобразовательной школы и республиканского агентства по государственным закупкам.
Компании оспоривали отказ в допуске к аукциону на капитальный ремонт школы с начальной стоимостью контракта 20,52 млн рублей.
По итогам рассмотрения жалоб специалисты пришли к выводу о правомерности решения аукционной комиссии. В заявках компаний отсутствовала необходимая заказчику информация о характеристиках фанеры, используемой при ремонтных работах, сообщает Бурятское УФАС.
В Бурятии не удалось оспорить торги на ремонт школы
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