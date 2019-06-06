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Жителей Бурятии призывают платить налоги по телефону

Жителей Бурятии призывают платить налоги по телефону
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Налоговая служба предлагает пользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика»

Сперва через Личный кабинет можно узнать о своей задолженности, распечатать платежный документ на уплату имущественных налогов, обратиться в налоговый орган. Позже добавились такие полезные для граждан возможности, как уплата налогов через Личный кабинет, получение Сводного налогового уведомления, возможность отслеживать статус декларации 3-НДФЛ и многое другое. Самым заметным новшеством последних лет стала мобильная версия Личного кабинета, отмечают в УФНС по Бурятии.

С 2019 года граждане могут уплачивать свои транспортный, земельный налоги и налог на имущество одним платежом, при этом вносить его можно авансом, то есть до получения налогового уведомления. С помощью новой функции «Пополнить авансовый кошелек» граждане уже сейчас могут откладывать деньги на последующую уплату имущественных налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты инспекция сама проведёт зачёт таких платежей.

- В случае, если у налогоплательщика имеется недоимка или задолженность по соответствующим пеням и процентам по налогам, в первую очередь, суммы будут зачтены в счёт их погашения, о чём налогоплательщик будет проинформирован дополнительно. Все данные будут отражаться в «Личном кабинете налогоплательщика». Уплачивать единые платежи могут не только сами налогоплательщики, но и иные лица. Однако требовать возврата денежных средств при этом имеет право только сам налогоплательщик, - отмечают в УФНС по Бурятии.

Старый способ уплаты по-прежнему актуален.

Скачать мобильную версию Личного кабинета можно бесплатно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России.

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Войти кабинет можно также по отпечатку пальца или сканированию лица пользователя.



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