Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал недействительным приказ Федерального агентства по недропользованию о досрочном отзыве лицензии у «Горнорудной компании Олимп» на разведку и добычу рудного золота в Зэгэнгольском месторождении в Бурятии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Кривошеева.
- Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии. Ранее суды крайне редко вмешивались в кухню, связанную с недрами. Апелляционным судом применены принципы, установленные Конституционным судом, — отметил адвокат.
Согласно постановлению суда апелляционной инстанции, в 2016 году в адрес «Олимпа» было направлено предписание о нарушениях платного временного пользования участком недр. Приказ о досрочном прекращении права пользования недрами был издан весной 2018 года, уточняет РАПСИ.
Арбитраж вернул «Олимпу» лицензию на золотодобычу в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 06.06.2019
Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии
В Бурятии проходит Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. ФОТО
Коллекторы тревожили женщину по вечерам
На реализацию проектов компания выделит 1 млн рублей
Бизнес, 04.06.2019
С 3 июня открылся новый регулярный рейс по маршруту Тюмень – Томск – Иркутск.
Бизнес, 04.06.2019
Частному детскому саду выдано предписание
Вес несертифицированной растительной продукции составил 1,3 тонны
«Организуйте проверку!» - поручил мэр
Судебные приставы в городе Бодайбо взыскали административный штраф в размере 3 млн рублей за незаконную продажу алкоголя
«ТГК-14» вновь ищет таланты. Призы конкурса «Энергия знаний» уже ждут своих обладателей
Игорь Шутенков гарантировал, что виновные в ЧП с перевернувшимся батутом будут наказаны
Мясо из Китая запрещено ввозить в Россию
Связь МТС перестала работать не только в Бурятии, но и в соседних регионах
Нарушений не выявлено
Об этом Алексей Цыденов заявил на совещании во Владивостоке