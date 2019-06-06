Арбитраж вернул «Олимпу» лицензию на золотодобычу в Бурятии

Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии



Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал недействительным приказ Федерального агентства по недропользованию о досрочном отзыве лицензии у «Горнорудной компании Олимп» на разведку и добычу рудного золота в Зэгэнгольском месторождении в Бурятии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Кривошеева.



- Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии. Ранее суды крайне редко вмешивались в кухню, связанную с недрами. Апелляционным судом применены принципы, установленные Конституционным судом, — отметил адвокат.



Согласно постановлению суда апелляционной инстанции, в 2016 году в адрес «Олимпа» было направлено предписание о нарушениях платного временного пользования участком недр. Приказ о досрочном прекращении права пользования недрами был издан весной 2018 года, уточняет РАПСИ.



