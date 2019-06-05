В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство

Коллекторы тревожили женщину по вечерам



В Бурятии ООО «Национальная служба взыскания», состоящее в государственном реестре юридических лиц, оштрафовали на 50 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Коллекторское агентство допустило нарушения при взыскании с 67-летней жительницы села Петропавловка Джидинского района задолженности в размере 1 784 рублей по кредитному договору.



Устав от назойливых звонков коллекторов, пожилая женщина обратилась в службу судебных приставов. В своём обращении она сообщила, что звонки с оказанием психологического давления поступают круглосуточно, в том числе и в вечернее время.



Сотрудники ведомства провели административное расследование. Факты нарушения временных ограничений и превышения установленной частоты звонков подтвердились. В отношении агентства был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.



- 29 мая этого года решением Арбитражного суда Республики Бурятия ООО «Национальная служба взыскания» признано виновным за нарушение порядка осуществления звонков, направленного на взыскание просроченной задолженности. В качестве наказания обществу назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, - отмечает Татьяна Батахаева, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан. - В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.



По закону, кредиторы не имеют права звонить по ночам. По будням время взаимодействия начинается в 8 утра и заканчивается в 10 вечера. В выходные и праздничные дни разрешено с 9.00 до 20.00. Тeлeфoнныe пepeгoвopы допустимы не более oдного paза в cyтки, не более двух paз в нeдeлю, не более вocьми paз в мecяц.

