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В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство

В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Коллекторы тревожили женщину по вечерам

В Бурятии ООО «Национальная служба взыскания», состоящее в государственном реестре юридических лиц, оштрафовали на 50 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Коллекторское агентство допустило нарушения при взыскании с 67-летней жительницы села Петропавловка Джидинского района задолженности в размере 1 784 рублей по кредитному договору.

Устав от назойливых звонков коллекторов, пожилая женщина обратилась в службу судебных приставов. В своём обращении она сообщила, что звонки с оказанием психологического давления поступают круглосуточно, в том числе и в вечернее время.

Сотрудники ведомства провели административное расследование. Факты нарушения временных ограничений и превышения установленной частоты звонков подтвердились. В отношении агентства был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

- 29 мая этого года решением Арбитражного суда Республики Бурятия ООО «Национальная служба взыскания» признано виновным за нарушение порядка осуществления звонков, направленного на взыскание просроченной задолженности. В качестве наказания обществу назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей, - отмечает Татьяна Батахаева, начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан. - В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

По закону, кредиторы не имеют права звонить по ночам. По будням время взаимодействия начинается в 8 утра и заканчивается в 10 вечера. В выходные и праздничные дни разрешено с 9.00 до 20.00. Тeлeфoнныe пepeгoвopы допустимы не более oдного paза в cyтки, не более двух paз в нeдeлю, не более вocьми paз в мecяц.
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