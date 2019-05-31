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В Улан-Удэ исчезала связь МТС

В Улан-Удэ исчезала связь МТС
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Связь МТС перестала работать не только в Бурятии, но и в соседних регионах

Сегодня днём, 31 мая абоненты МТС в Улан-Удэ начали массово сообщать об исчезнувшей связи. Абоненты не могли ни позвонить, ни выйти в интернет.

- Проблема началась с 12.20 часов точно, - сообщил «Байкал-Daily» абонент. – МТС «умер» на всех телефонах, у всех знакомых было так же.

В соцсетях жители Бурятии сообщают, что связь пропала не только в Улан-Удэ, но и районах. «По районам тоже нет – Кижингинский,Хоринский, Селенгинский точно. По другим нет информации», - написала местная жительница.

По словам абонентов, в техподдержке оператора связи не смогли объяснить причину произошедшего.

- Дозвонилась до оператора, даже заявку оформить не могут «по техническим причинам», а на компе у них показывает, что покрытие (связь) есть. «В ближайшее время оформим и рассмотрим заявку и решим вашу проблему», - поделилась улан-удэнка в официальной группе МТС.

Точно такая же проблема была зафиксирована в то же время и в соседних Забайкальском крае и Иркутской области. Читинцы и иркутяне также жалуются официальным представителям сотового оператора. Каких-либо комментариев от МТС пока не поступало.

Примерно в 13.40 часов связь вернулась. В «вакууме» абоненты МТС, таким образом, были около 1,5 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная проблема была зафиксирована в Улан-Удэ в конце 2018 года. 
сотовая связь
 
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