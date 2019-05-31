Связь МТС перестала работать не только в Бурятии, но и в соседних регионах
Сегодня днём, 31 мая абоненты МТС в Улан-Удэ начали массово сообщать об исчезнувшей связи. Абоненты не могли ни позвонить, ни выйти в интернет.
- Проблема началась с 12.20 часов точно, - сообщил «Байкал-Daily» абонент. – МТС «умер» на всех телефонах, у всех знакомых было так же.
В соцсетях жители Бурятии сообщают, что связь пропала не только в Улан-Удэ, но и районах. «По районам тоже нет – Кижингинский,Хоринский, Селенгинский точно. По другим нет информации», - написала местная жительница.
По словам абонентов, в техподдержке оператора связи не смогли объяснить причину произошедшего.
- Дозвонилась до оператора, даже заявку оформить не могут «по техническим причинам», а на компе у них показывает, что покрытие (связь) есть. «В ближайшее время оформим и рассмотрим заявку и решим вашу проблему», - поделилась улан-удэнка в официальной группе МТС.
Точно такая же проблема была зафиксирована в то же время и в соседних Забайкальском крае и Иркутской области. Читинцы и иркутяне также жалуются официальным представителям сотового оператора. Каких-либо комментариев от МТС пока не поступало.
Примерно в 13.40 часов связь вернулась. В «вакууме» абоненты МТС, таким образом, были около 1,5 часов.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичная проблема была зафиксирована в Улан-Удэ в конце 2018 года.
В Улан-Удэ исчезала связь МТС
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Связь МТС перестала работать не только в Бурятии, но и в соседних регионах
Нарушений не выявлено
Об этом Алексей Цыденов заявил на совещании во Владивостоке
Список должников ПАО «ТГК-14» из числа юридических лиц сегодня насчитывает более 2000 абонентов
«Смартавиа» будет летать с июня
Продукция с истёкшим сроком годности обнаружена в магазине в Северобайкальске
Узнавать, что происходит с интересующей вас компанией или индивидуальным предпринимателем, стало намного проще
Однако ещё почти 400 домовладений не подключены к цифровому ТВ
Бичурские фермеры возрождают хозяйства на пустырях и просят о помощи
Бурятское УФАС России приняло жалобы на действия закупочных комиссий Закаменского районного управления образования и детского сада № 51 Улан-Удэ
Владельца груза оштрафовали
В Сибири распространяется новая схема нелегальных займов
Грязелечебница Киран устранила нарушения природоохранного законодательства
Бизнес, 28.05.2019
Возможно, спортивный зал, которому грозит закрытие, выкупит мэрия
Бизнес, 28.05.2019
Предприниматели «штурмуют» созданную для них по решению Алексея Цыденова группу в WhatsApp