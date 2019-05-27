Жители Бурятии могут пожаловаться по «горячей линии» на кафе

Начала работать «горячая линия» по качеству услуг в кафе



В преддверии туристического сезона и летнего отдыха управление Роспотребнадзора по Бурятии организовывает «горячую линию» по вопросам качества и безопасности услуг в предприятиях общественного питания.



С 27 мая по 7 июня по телефону «горячей линии» 8 (3012) 41 24 44 специалисты проконсультируют всех желающих по вопросам:



- какие требования к качеству и безопасности продукции общественного питания (санитарные нормы и правила (СанПиН)) действуют на территории России;



- как выбрать продукцию здорового питания в предприятиях общественного питания;



- что включает в себя определение «качественный продукт питания»;



- правила доставки продукции общественного питания по заказу потребителя;



- почему продукция общественного питания должна быть маркирована;



- как получить информацию на портале ГИС ЗПП о выявленной фальсификации продукции общественного питания;



- как оформить претензию в адрес предприятия, реализующего продукцию общественного питания;



- куда необходимо обращаться в случае приобретения некачественного и потенциально опасного продукта или оказания некачественной услуги в предприятии общественного питания.









