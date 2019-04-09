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В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель

В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Судебные приставы работали в офисе застройщика два дня

Судебные приставы арестовали у акционерного общества «Промгражданстрой» офисную мебель и технику, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

В службе судебных приставов в отношении строительной компании находится сводное исполнительное производство, включающее более 140 производств в пользу различных взыскателей. Совокупный долг фирмы составляет свыше 97 млн. 268 тыс. рублей.

Наибольшая сумма взыскания приходится в пользу банка ВТБ – 72 млн. рублей. Кроме этого, имеются многочисленные задолженности в пользу дольщиков. Речь идёт о взыскании неустойки за нарушения сроков передачи объектов долевого строительства.

В декабре 2018 года судебный пристав наложил арест на офисную технику и мебель компании-должника. Однако в течение установленного срока фирма с долгами не рассчиталась, в связи с чем приставы приехали для изъятия арестованного имущества.

- В связи с большим объёмом арестованного имущества исполнительные действия производились два дня. Из кабинетов компании, занимающих 2 этажа 4-хэтажного здания, вывезено 133 наименования офисной техники и мебели, - уточнили в УФССП.

Должнику дан 10-дневный срок для обжалования действий судебного пристава либо оплаты задолженностей. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию.

«Промгражданстрой» затянул со строительством жилого дома на улице Лебедева в Улан-Удэ.


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