В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель

Судебные приставы работали в офисе застройщика два дня



Судебные приставы арестовали у акционерного общества «Промгражданстрой» офисную мебель и технику, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



В службе судебных приставов в отношении строительной компании находится сводное исполнительное производство, включающее более 140 производств в пользу различных взыскателей. Совокупный долг фирмы составляет свыше 97 млн. 268 тыс. рублей.



Наибольшая сумма взыскания приходится в пользу банка ВТБ – 72 млн. рублей. Кроме этого, имеются многочисленные задолженности в пользу дольщиков. Речь идёт о взыскании неустойки за нарушения сроков передачи объектов долевого строительства.



В декабре 2018 года судебный пристав наложил арест на офисную технику и мебель компании-должника. Однако в течение установленного срока фирма с долгами не рассчиталась, в связи с чем приставы приехали для изъятия арестованного имущества.



- В связи с большим объёмом арестованного имущества исполнительные действия производились два дня. Из кабинетов компании, занимающих 2 этажа 4-хэтажного здания, вывезено 133 наименования офисной техники и мебели, - уточнили в УФССП.



Должнику дан 10-дневный срок для обжалования действий судебного пристава либо оплаты задолженностей. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию.



«Промгражданстрой» затянул со строительством жилого дома на улице Лебедева в Улан-Удэ.





