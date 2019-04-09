В Бурятии у «Промгражданстроя» арестовали всю оргтехнику и мебель

Судебные приставы работали в офисе застройщика два дня
Судебные приставы арестовали у акционерного общества «Промгражданстрой» офисную мебель и технику, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В службе судебных приставов в отношении строительной компании находится сводное исполнительное производство, включающее более 140 производств в пользу различных взыскателей. Совокупный долг фирмы составляет свыше 97 млн. 268 тыс. рублей.
Наибольшая сумма взыскания приходится в пользу банка ВТБ – 72 млн. рублей. Кроме этого, имеются многочисленные задолженности в пользу дольщиков. Речь идёт о взыскании неустойки за нарушения сроков передачи объектов долевого строительства.
В декабре 2018 года судебный пристав наложил арест на офисную технику и мебель компании-должника. Однако в течение установленного срока фирма с долгами не рассчиталась, в связи с чем приставы приехали для изъятия арестованного имущества.
- В связи с большим объёмом арестованного имущества исполнительные действия производились два дня. Из кабинетов компании, занимающих 2 этажа 4-хэтажного здания, вывезено 133 наименования офисной техники и мебели, - уточнили в УФССП.
Должнику дан 10-дневный срок для обжалования действий судебного пристава либо оплаты задолженностей. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию.
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