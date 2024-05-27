В Бурятии задержали мужчину, «надувшего» абаканцев почти на два миллиона

Они перечислили мошеннику деньги за несуществующее майнинг-оборудование



Недавно в Бурятии задержали 39-летнего жителя Абакана. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество со значительным и крупным ущербом.



Как выяснилось, мужчина, числясь самозанятым, занимался ремонтом и обслуживанием майнингового оборудования и со временем решил заняться поставкой устройств из Китая по добыче криптовалюты. За пять месяцев абаканец заключил договоры на покупку и установку таких аппаратов с пятью жителями города.



Ему перечислили в общей сложности около 1 миллиона 700 тысяч рублей, однако обещанного оборудования люди так и не дождались. Все деньги злоумышленник потратил на личные нужды.



Кроме того, за услугами к мужчине обратился местный предприниматель – он хотел разместить имеющееся в наличии устройство в гараже преступника для дальнейшего заработка. Но тот, столкнувшись с финансовыми трудностями, за месяц сдал в ломбарды 32 аппарата. Ущерб перевалил за миллион рублей.



Когда потерпевшие начали обращаться к правоохранителям, аферист скрылся. Поймали его в ходе оперативно-розыскных сотрудники уголовного розыска МВД по Хакасии. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением уже направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.



