27 мая

26 мая

Популярное

На федеральной трассе в Бурятии перевернулся большегруз

На федеральной трассе в Бурятии перевернулся большегруз
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо.24/7"
ДТП произошло в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» перевернулся большегруз Freightliner. ДТП произошло на 278 км трассы, что в районе города Бабушкин.

- Водитель Freightliner при повороте совершил опрокидывание. Большегруз въехал в блоки и перевернулся вверх колёсами, - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».


ДТП обошлось без пострадавших.

На участке трассы сейчас введено реверсивное движение

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале в Бурятии нашли катер с пятью трупами
На Байкале в Бурятии нашли катер с пятью трупами
Происшествия, 27.05.2024
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии задержали охотников, не имеющих разрешений
В Бурятии задержали охотников, не имеющих разрешений
Происшествия, 27.05.2024
Несостоявшимся браконьерам грозит штраф
В Иркутске преподаватель работал курьером на мошенников
В Иркутске преподаватель работал курьером на мошенников
Происшествия, 27.05.2024
Он признался, что нашёл объявление о работе в Сети
В Бурятии задержали мужчину, «надувшего» абаканцев почти на два миллиона
В Бурятии задержали мужчину, «надувшего» абаканцев почти на два миллиона
Происшествия, 27.05.2024
Они перечислили мошеннику деньги за несуществующее майнинг-оборудование
В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
Происшествия, 27.05.2024
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности

Житель Бурятии получил два года за омуль
Житель Бурятии получил два года за омуль
Происшествия, 27.05.2024
Он незаконно ловил рыбу на Байкале
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
Происшествия, 27.05.2024
Задержанный дал признательные показания
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
Происшествия, 27.05.2024
Тушить её пришлось местным жителям
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Происшествия, 27.05.2024
С лесными пожарами в республике борются 500 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^