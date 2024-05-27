На федеральной трассе в Бурятии перевернулся большегруз





В Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» перевернулся большегруз Freightliner. ДТП произошло на 278 км трассы, что в районе города Бабушкин.- Водитель Freightliner при повороте совершил опрокидывание. Большегруз въехал в блоки и перевернулся вверх колёсами, - сообщает «Кабанск-инфо.24/7».ДТП обошлось без пострадавших.На участке трассы сейчас введено реверсивное движение