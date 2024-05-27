В Бурятии сгорели постройки в двух дворах

К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности
Возгорание произошло ночью 27 мая в Хоринском районе. В улусе Тэгда вспыхнули надворные постройки. Туда сразу отправились сотрудники 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии.
Когда они прибыли на место, огонь уже охватил несколько строений и забор и перекинулся на соседний участок. С ним удалось справиться за два часа. В итоге пламя уничтожило баню и 10 погонных метров забора и повредило стены зимовья. В соседнем дворе пострадала кровля зимовья и сгорела крыша бани. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра.
Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Всего к тушению привлекли 5 человек и две единицы техники, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности
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