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В Иркутске насмерть сбили молодого человека на электросамокате

В Иркутске насмерть сбили молодого человека на электросамокате
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл на «зебре»

27-летний водитель электросамоката погиб в ДТП в Иркутске. Он попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

- Предварительно установлено, что 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, следуя по улице Карла Либкнехта, допустила наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.

Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Полицейские проводят проверку. Сотрудники напомнили жителям, что запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. 
ДТП смерть электросамокаты

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