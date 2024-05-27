На севере Бурятии полыхала база с автодорожной техникой

На неё перекинулся огонь от лесного пожара
Всё произошло вечером 26 мая в муйском посёлке Таксимо. На территории базы с автодорожной техникой началось возгорание. К тушению привлекли пожарный поезд, рассказали в республиканском управлении МЧС.
На месте работали сотрудники пожарной части № 52. Они проложили минерализованные полосы с помощью тяжёлой техники.
Пожар локализовали и вскоре ликвидировали. С пламенем боролись 30 специалистов, к которым присоединилось 29 местных жителей. В итоге уничтожены оказались пять строений, отмечает «Муя-инфо 24/7» – баня, два сарая и два строительных вагончика плюс две единицы неэксплуатируемой техники.
Обошлось без пострадавших. Общая площадь возгорания составила 164 квадратных метра. Предварительная причина – переход на базу огня от лесного пожара. Последний накануне тушили 70 человек.
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