Мужчина бил его кулаками по голове
49-летний житель Улан-Удэ, до смерти избивший своего дядю, предстанет перед судом.
Преступление произошло 1 ноября 2023 года. Вечером мужчина пришел в гости к пожилому дяде, живущему в доме на улице Трубачеева.
- Вместе они стали распивать спиртные напитки, а спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта гость в квартире, а затем в подъезде с силой нанес родственнику множество ударов кулаками по голове, после чего оставил его на лестничной клетке, вернулся в жилище и уснул, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Избитый мужчина вскоре скончался в подъезде.
На его племянника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальная санкция – 15 лет лишения свободы.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Происшествия, Фото:
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