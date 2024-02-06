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Улан-удэнец до смерти избил дядю

Улан-удэнец до смерти избил дядю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина бил его кулаками по голове

49-летний житель Улан-Удэ, до смерти избивший своего дядю, предстанет перед судом.

Преступление произошло 1 ноября 2023 года. Вечером мужчина пришел в гости к пожилому дяде, живущему в доме на улице Трубачеева.

- Вместе они стали распивать спиртные напитки, а спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта гость в квартире, а затем в подъезде с силой нанес родственнику множество ударов кулаками по голове, после чего оставил его на лестничной клетке, вернулся в жилище и уснул, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Избитый мужчина вскоре скончался в подъезде.

На его племянника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальная санкция – 15 лет лишения свободы.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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