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Семья с тремя детьми пострадала ДТП в Бурятии

Семья с тремя детьми пострадала ДТП в Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись три автомобиля

Три машины столкнулись в Селенгинском районе Бурятии. Травмы получили пять человек – супруги и трое их детей.

ДТП произошло накануне, 12 февраля, в 12 часов на автодороге в 20 километрах от села Новоселенгинск.

По предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Клюгер» совершила столкновение с «Тойотой Лэнд Крузер Прадо» и «Ниссан X-Trail».

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек из «Тойоты Клюгер»: водитель и её 38-летний супруг, а также трое их несовершеннолетних детей. Взрослые госпитализированы в Гусиноозёрскую больницу. Дети после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 


Как сообщал «Байкал-Daily», до этого крупное ДТП в республике было зарегистрировано 20 января в Прибайкальском районе. В столкновении «Тойоты Премио» и «Тойоты Лэнд Крузер» пострадали четыре человека.


ДТП

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