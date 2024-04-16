16 апреля

15 апреля

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В Иркутской области в столкновении с Land Cruiser погиб водитель Toyota Fielder

Происшествия, 
Водитель внедорожника выехал на «встречку»

15 апреля в Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 51-летнего мужчины. На 58 километре автодороги «Вилюй» столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fielder.

- По предварительной информации, около 17 часов 30 минут 25-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь в сторону Братска, допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Fielder, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате аварии 51-летний водитель универсала погиб на месте до приезда скорой помощи. Его 65-летний пассажир госпитализирован.

Полицейские устанавливают причины и условия произошедшей аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этот же день водитель Toyota Chaser сбил 10-летнюю девочку в центре Братска.

ДТП смерть

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