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В Братске водитель Toyota Chaser сбил 10-летнюю девочку

В Братске водитель Toyota Chaser сбил 10-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция
Девочку доставили в больницу

Вечером 15 апреля в Братске водитель Toyota Chaser сбил 10-летнюю девочку. Наезд произошёл в центре города около 17:30.

- Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, управляющий автомобилем Toyota Chaser, допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходящую проезжую часть вне пешеходного перехода, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате аварии школьницу с травмами госпитализировали в больницу. За её состоянием следят врачи.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной полицией.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП

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