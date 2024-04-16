Он врезался в автомобиль
16-летний школьник на мотоцикле врезался в автомобиль Hyundai Solaris в Улан-Удэ. ДТП произошло накануне вечером, 15 апреля, на улице Современная.
- В 20 часов 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Школьник прав управления транспортом не имеет. Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке и, как выяснилось, принадлежит отцу подростка. За передачу прав управления транспортом лицу, не имеющего соответствующего права, в отношении мужчины составлен административный материал.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне произошло ДТП на улице Моховая, где на «зебре» сбили пешехода; момент аварии попал на видео.
В Улан-Удэ школьник на мотоцикле отца попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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