16 апреля

15 апреля

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В Улан-Удэ школьник на мотоцикле отца попал в ДТП

В Улан-Удэ школьник на мотоцикле отца попал в ДТП
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Он врезался в автомобиль

16-летний школьник на мотоцикле врезался в автомобиль Hyundai Solaris в Улан-Удэ. ДТП произошло накануне вечером, 15 апреля, на улице Современная.

- В 20 часов 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП подросток с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Школьник прав управления транспортом не имеет. Мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке и, как выяснилось, принадлежит отцу подростка. За передачу прав управления транспортом лицу, не имеющего соответствующего права, в отношении мужчины составлен административный материал.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне произошло ДТП на улице Моховая, где на «зебре» сбили пешехода; момент аварии попал на видео
ДТП мотоциклисты

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