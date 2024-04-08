08 апреля

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В Бурятии дети изрисовали подъезд нацистскими символами

В Бурятии дети изрисовали подъезд нацистскими символами
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они «изукрасили» свастикой стены

Об этом инциденте рассказали в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте». Там сообщили, что дети нарисовали нацистскую символику в подъезде одного из многоквартирных домов.

Свастику запечатлела на камеру одна из жительниц пятиэтажки. С её слов, ребятишки разрисовали неподобающими знаками всю входную группу. Что ими при этом двигало, остаётся только догадываться. Судьба юных нарушителей пока неизвестна. 

Минувшим летом 30-летнего улан-удэнца отправили в колонию за публичную демонстрацию свастики и другой нацистской символики – такие татуировки он набил на теле. А до этого другого жителя бурятской столицы, который «украсил» подобной наколкой свой затылок, арестовали на пять суток.

Изображение свастики в подъезде можно квалифицировать по статье 20.23 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Она предусматривает штраф размером от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток (для физических лиц).

дети вандализм

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