В Бурятии дети изрисовали подъезд нацистскими символами









Свастику запечатлела на камеру одна из жительниц пятиэтажки. С её слов, ребятишки разрисовали неподобающими знаками всю входную группу. Что ими при этом двигало, остаётся только догадываться. Судьба юных нарушителей пока неизвестна.



Минувшим летом 30-летнего улан-удэнца Об этом инциденте рассказали в паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте». Там сообщили, что дети нарисовали нацистскую символику в подъезде одного из многоквартирных домов.Свастику запечатлела на камеру одна из жительниц пятиэтажки. С её слов, ребятишки разрисовали неподобающими знаками всю входную группу. Что ими при этом двигало, остаётся только догадываться. Судьба юных нарушителей пока неизвестна.Минувшим летом 30-летнего улан-удэнца отправили в колонию за публичную демонстрацию свастики и другой нацистской символики – такие татуировки он набил на теле. А до этого другого жителя бурятской столицы, который «украсил» подобной наколкой свой затылок, арестовали на пять суток.





Изображение свастики в подъезде можно квалифицировать по статье 20.23 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Она предусматривает штраф размером от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток (для физических лиц).



