В Улан-Удэ неизвестный в камуфляже промчался на мотоцикле по подземному переходу

Его уже ищут правоохранители



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Очевидцы запечатлели на камеру, как по подземному переходу на Элеваторе промчался неизвестный на мотоцикле. Мужчина в камуфляже завёл его и покатил себе мимо торговых прилавков прямо по пандусу.



Запись выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Как стало известно «Байкал-Daily», информацию о правонарушении передали сотрудникам Госавтоинспекции. Мотоциклисту, которого уже ищут, грозит денежное наказание.



- Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД влечёт наложение административного штрафа размером в две тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всех, у кого имеется какая-либо информация о нарушителе, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по номеру 102 или в ближайшую дежурную часть полиции.

