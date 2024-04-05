Его уже ищут правоохранители
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Очевидцы запечатлели на камеру, как по подземному переходу на Элеваторе промчался неизвестный на мотоцикле. Мужчина в камуфляже завёл его и покатил себе мимо торговых прилавков прямо по пандусу.
Запись выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Как стало известно «Байкал-Daily», информацию о правонарушении передали сотрудникам Госавтоинспекции. Мотоциклисту, которого уже ищут, грозит денежное наказание.
- Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД влечёт наложение административного штрафа размером в две тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всех, у кого имеется какая-либо информация о нарушителе, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по номеру 102 или в ближайшую дежурную часть полиции.
В Улан-Удэ неизвестный в камуфляже промчался на мотоцикле по подземному переходу
Происшествия, Фото:
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